Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Держдеп США наказав дипломатам на некритично важливих посадах виїхати з Києва

Юля Захарченко редакторка стрічки
посольство сша у києві

Державний департамент Америки наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві у соціальній мережі Facebook. Водночас основна команда залишиться в Україні.

– Через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні, що вказують на можливість значних військових дій проти України, – йдеться у заяві.

Попри скорочення персоналу, основна частина дипломатів залишиться в Україні. Інші американці в усьому світі продовжуватимуть брати участь у наданні допомоги для підтримки України.

– Державний департамент, Агентство США з міжнародного розвитку та інший персонал США в усьому світі продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях. Вони надаватимуть допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням, – наголосили у посольстві США у Києві.

У посольстві наголосили, що ці зусилля триватимуть безперервно, щоб надати допомогу суверенній та демократичній Україні.

Читайте
Ще 7 країн закликали громадян виїхати з України через загрозу вторгнення Росії

Фото: УНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка