Державний департамент Америки наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у повідомленні посольства США у Києві у соціальній мережі Facebook. Водночас основна команда залишиться в Україні.

– Через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні, що вказують на можливість значних військових дій проти України, – йдеться у заяві.

Попри скорочення персоналу, основна частина дипломатів залишиться в Україні. Інші американці в усьому світі продовжуватимуть брати участь у наданні допомоги для підтримки України.

– Державний департамент, Агентство США з міжнародного розвитку та інший персонал США в усьому світі продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях. Вони надаватимуть допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням, – наголосили у посольстві США у Києві.

У посольстві наголосили, що ці зусилля триватимуть безперервно, щоб надати допомогу суверенній та демократичній Україні.