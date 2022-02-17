Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україну намагаються схилити до виконання Мінських угод за сценарієм Кремля.

Про це очільник оборонного відомства сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

– Це правда. Нас схиляють до виконання “Мінська” за сценарієм Кремля, з моменту підписання цих угод. Але це не означає, що ми схилилися або збираємося це зробити, – сказав Резніков.

На запитання, чи схиляє до цього Україну Захід Олексій Резніков прямої відповіді не надав, проте сказав, що кожен веде свою політику.

– Все, що роблять наші західні партнери, вони це роблять в інтересах, в першу чергу, своїх країн… Ми ж розуміємо, що є пряма зацікавленість низки країн торгувати з Росією, але вони змушені підтримувати санкції, хоча багато хто не хоче, – сказав міністр оборони.

За його словами, Україна готова виконувати Мінські угоди, бо наразі іншої дипломатичної альтернативи немає. Проте Резніков підкреслив, що ці угоди не є ідеальними і виконати увесь “Мінськ” не можливо.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що єдиний шлях України до миру – це виконання Мінських угод.