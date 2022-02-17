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Факты / Украина / Политика

Украину склоняют к выполнению Минских соглашений по сценарию РФ – Резников

Марта Бондаренко редактор ленты
олексій резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украину пытаются склонить к выполнению минских соглашений по сценарию Кремля.

Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью РБК-Украина.

– Это правда. Нас склоняют к исполнению “Минска” по сценарию Кремля с момента подписания этих соглашений. Но это не значит, что мы склонились или собираемся это сделать, – сказал Резников.

На вопрос, склоняет ли к этому Украину Запад Алексей Резников прямого ответа не дал, однако сказал, что каждый ведет свою политику.

— Все, что делают наши западные партнеры, они это делают в интересах, в первую очередь, своих стран… Мы же понимаем, что есть прямая заинтересованность ряда стран в торговле с Россией, но они вынуждены поддерживать санкции, хотя многие не хотят, – сказал министр обороны.

По его словам, Украина готова выполнять Минские соглашения, потому что пока другой дипломатической альтернативы нет. Однако Резников подчеркнул, что эти соглашения не идеальны и выполнить весь “Минск” невозможно.

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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что единственный путь Украины к миру – это выполнение Минских соглашений.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

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