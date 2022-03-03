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Факти / Україна / Політика
Юля Захарченко |
Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)

Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)

Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.

Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

2 березня кількість знищених та поранених російських агресорів уже перевищила 5,8 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.

Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

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Пряма трансляція
00:55 - 03 березня

Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала необхідну кількість підписів. Станом на 00:35 3 березня її підтримало вже 1 015 618 осіб з 1 млн необхідних.

Серед вимог:

  • закриття повітряного простору над Україною;
  • розміщення миротворчих військ;
  • надання військової допомоги Києва;
  • підтримка українського народу.

Збір підписів стартував 26 лютого, його ініціювала партія Слуга народу.

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00:05 - 03 березня

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував Трюдо за лідерство у запровадженні санкцій проти Росії, а також наголосив на необхідності їх розширення.

– Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно, – написав президент.

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23:58 - 02 березня

Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, знищувати тилові колони російських окупантів.

– Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.

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23:36 - 02 березня

Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу постраждав чоловік. Він дістав осколкове поранення ноги – його відвезли до лікарні.

Попередньо встановлено, що від снаряда окупантів пошкодилася тепломережа, будівля відділу поліції та торговельні заклади, які розташовані поряд. Процесуальні дії тривають.

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23:29 - 02 березня

Аварійні бригади Київтеплоенерго 3 березня планують ліквідувати пошкодження тепломережі, що сталося внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу. Про це повідомили у КМДА.

За даними фахівців, пошкодження незначне, тому відключати споживачів від опалення та гарячої води не будуть.

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23:09 - 02 березня

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери країн обговорили страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну.

Шмигаль подякував данській колезі за підтримку, зокрема гуманітарну. Також український прем’єр-міністр попросив підтримати заявку України на вступ до Європейського Союзу.

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22:50 - 02 березня

Уточнення щодо вибуху на залізничному вокзалі. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що це наше ППО збило ворожу ракету.

Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку.

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22:38 - 02 березня

Норвезький вертоліт Airbus Helicopters H135 пролетів незвичним маршрутом, у результаті утворивши надпис Ukraine.

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22:31 - 02 березня

2 березня рятувальники Донеччини провели евакуацію мешканців Волновахи. Четверту добу вони потерпають від обстрілів.

Зеленого коридору не дають. Наразі з міста вдалося евакуювати близько 400 осіб, більшість з них – діти.

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22:16 - 02 березня

Віталій Кличко розповів, що у деяких районах Києва у двори потрапило кілька снарядів. Загорілося кілька автівок, жертв і постраждалих немає.

Також у столиці пошкодився приватний будинок і постраждало відділення поліції Подільського району.

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