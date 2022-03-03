Звільнений Макарів та переговори з Кремлем: що відбувається на сьому добу війни в Україні (онлайн)
Вранці 24 лютого Володимир Путін оголосив про початок спецоперації в Україні та введення військ РФ на Донбас. Після цього о 5.00 країна-агресор завдала ракетних ударів по українських містах.
Як пояснили згодом у МВС України, вторгнення почалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.
2 березня кількість знищених та поранених російських агресорів уже перевищила 5,8 тис. осіб. У полоні вже перебувають понад 200 російських інтервентів, цифра постійно зростає.
Головні події про війну РФ проти України – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.
Петиція до НАТО про закриття неба над Україною набрала необхідну кількість підписів. Станом на 00:35 3 березня її підтримало вже 1 015 618 осіб з 1 млн необхідних.
Серед вимог:
- закриття повітряного простору над Україною;
- розміщення миротворчих військ;
- надання військової допомоги Києва;
- підтримка українського народу.
Збір підписів стартував 26 лютого, його ініціювала партія Слуга народу.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Глава держави подякував Трюдо за лідерство у запровадженні санкцій проти Росії, а також наголосив на необхідності їх розширення.
– Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно, – написав президент.
Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022
Міністр оборони Олексій Резніков закликав громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях, знищувати тилові колони російських окупантів.
– Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним.
Внаслідок вибуху біля Центрального залізничного вокзалу постраждав чоловік. Він дістав осколкове поранення ноги – його відвезли до лікарні.
Попередньо встановлено, що від снаряда окупантів пошкодилася тепломережа, будівля відділу поліції та торговельні заклади, які розташовані поряд. Процесуальні дії тривають.
Аварійні бригади Київтеплоенерго 3 березня планують ліквідувати пошкодження тепломережі, що сталося внаслідок вибуху біля залізничного вокзалу. Про це повідомили у КМДА.
За даними фахівців, пошкодження незначне, тому відключати споживачів від опалення та гарячої води не будуть.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Лідери країн обговорили страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну.
Шмигаль подякував данській колезі за підтримку, зокрема гуманітарну. Також український прем’єр-міністр попросив підтримати заявку України на вступ до Європейського Союзу.
Щойно говорив із прем’єр-міністеркою Данії �� Метте Фредеріксен про страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну. Подякував за всебічну підтримку данських друзів, у тому числі на гуманітарному напрямку. Попросив підтримати заявку України на вступ до #ЄС.
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) March 2, 2022
Уточнення щодо вибуху на залізничному вокзалі. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що це наше ППО збило ворожу ракету.
Вона мала потрапити в один з центрів управління. Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але її відремонтують уже до ранку.
Норвезький вертоліт Airbus Helicopters H135 пролетів незвичним маршрутом, у результаті утворивши надпис Ukraine.
UKRAINEhttps://t.co/WINI5WxDwz pic.twitter.com/0EZQEi26Fc
— Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2022
2 березня рятувальники Донеччини провели евакуацію мешканців Волновахи. Четверту добу вони потерпають від обстрілів.
Зеленого коридору не дають. Наразі з міста вдалося евакуювати близько 400 осіб, більшість з них – діти.
Віталій Кличко розповів, що у деяких районах Києва у двори потрапило кілька снарядів. Загорілося кілька автівок, жертв і постраждалих немає.
Також у столиці пошкодився приватний будинок і постраждало відділення поліції Подільського району.