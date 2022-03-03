ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Україна

Сядь зі мною за стіл переговорів: Зеленський емоційно звернувся до Путіна

Людмила Богданова редакторка стрічки
Сядь зі мною за стіл переговорів: Зеленський емоційно звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками світових ЗМІ у Києві. Відповідаючи на запитання іноземних журналістів про надання гарантій, глава держави емоційно звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Він наголосив, що Україна не захоплює чужі території та нікому не загрожує.

– Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі! Не хочеш зараз іти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною, тільки не за 30 м, як з Макроном, Шольцем, як їх приймали.

Я ж сусід, мене не треба за 30 м тримати. Я не кусаюсь, я нормальний чоловік. Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки і чужі землі…

Читайте
Скільки ще потрібно смертей? Зеленський закликав закрити небо над Україною

Фото: Офіс президента

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка