Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками світових ЗМІ у Києві. Відповідаючи на запитання іноземних журналістів про надання гарантій, глава держави емоційно звернувся до президента РФ Володимира Путіна.

Він наголосив, що Україна не захоплює чужі території та нікому не загрожує.

– Що ти хочеш від нас? Йди з нашої землі! Не хочеш зараз іти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною, тільки не за 30 м, як з Макроном, Шольцем, як їх приймали.

Я ж сусід, мене не треба за 30 м тримати. Я не кусаюсь, я нормальний чоловік. Сядь зі мною, поговори, чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи, ми не захоплюємо банки і чужі землі…