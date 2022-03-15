Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 20 день війни
Вбили Вбили
97 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна / Політика

У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю під час обшуків – ДБР

Валентина Летяк редакторка стрічки
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю

Співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

Зокрема, у нардепа Вадима Рабіновича вилучено три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

У народного обранця Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5).

У депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Обшуки проводилися у межах розслідування неправомірних дій співробітників правоохоронних органів, які сприяли певним особам, зокрема народним депутатам, у незаконному перетині державного кордону України.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю
У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю під час обшуків – ДБР / 3 фотографии

Верховна Рада 15 березня позбавила Іллю Киву мандату народного депутата, а 3 березня партія ОПЗЖ виключила його зі своїх лав.

6 березня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що нардепу Іллі Киві оголошено підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

Державне бюро розслідувань вже зібрало необхідні документи для оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка