Співробітники ДБР провели обшуки у народних депутатів від фракції ОПЗЖ, які незаконно перетнули або планували перетнути кордон України.

Зокрема, у нардепа Вадима Рабіновича вилучено три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах.

У народного обранця Віктора Чорного – дві гранати (Ф-1 та РГД-5).

У депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет.

Обшуки проводилися у межах розслідування неправомірних дій співробітників правоохоронних органів, які сприяли певним особам, зокрема народним депутатам, у незаконному перетині державного кордону України.

Провадження відкрито за ч. 3 ст. 365 ККУ – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки.

Покарання за цією статтею – позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У трьох нардепів від ОПЗЖ вилучили зброю під час обшуків – ДБР / 3 фотографии

Верховна Рада 15 березня позбавила Іллю Киву мандату народного депутата, а 3 березня партія ОПЗЖ виключила його зі своїх лав.

6 березня генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що нардепу Іллі Киві оголошено підозру в державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

Державне бюро розслідувань вже зібрало необхідні документи для оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук.