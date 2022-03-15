Сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.

В частности, у нардепа Вадима Рабиновича изъято три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.

У народного избранника Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5).

У депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Обыски проводились в рамках расследования неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в частности народным депутатам, в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Производство открыто по ч. 3 ст. 365 УКУ – превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия.

Наказание по этой статье – лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

У трех нардепов от ОПЗЖ изъяли оружие во время обысков – ГБР / 3 фотографии

Верховная Рада 15 марта лишила Илью Киву мандата народного депутата, а 3 марта партия ОПЗЖ исключила его из своих рядов.

6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу Илье Киве объявлено подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

Государственное бюро расследований уже собрало необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.