У трех нардепов от ОПЗЖ изъяли оружие во время обысков – ГБР

Сотрудники ДБР провели обыски у народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь границу Украины.
В частности, у нардепа Вадима Рабиновича изъято три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах.
У народного избранника Виктора Черного – две гранаты (Ф-1 и РГД-5).
У депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.
Обыски проводились в рамках расследования неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в частности народным депутатам, в незаконном пересечении государственной границы Украины.
Верховная Рада 15 марта лишила Илью Киву мандата народного депутата, а 3 марта партия ОПЗЖ исключила его из своих рядов.
6 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу Илье Киве объявлено подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности.
Государственное бюро расследований уже собрало необходимые документы для объявления Ильи Кивы в международный розыск.