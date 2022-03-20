Рада працює над цим: Юрчишин про повну заборону проросійських партій в Україні

Народний депутат від фракції Голос Ярослав Юрчишин пояснив, чому Рада національної безпеки і оборони лише призупинила, а не зупинила повністю діяльність низки проросійських партій в Україні.

За його словами, щоб заборонити діяльність політичної сили не лише в умовах воєнного стану, а й загалом, потрібне або судове рішення, або законодавче.

– Мій колега вже підготував законопроєкт №7172, який ми дуже ймовірно розглянемо на одному з найближчих засідань. Але щоб залишитися в межах українського законодавства РНБО могла припинити діяльність цих партій лише на час воєнного стану. А щоб після його закінчення не було можливості її відновити, потрібне або судове рішення (але це довше), або закон. Це набагато швидше. Тому Верховна Рада працює у цьому напрямку, – пояснив він.

Також Ярослав Юрчишин додав, що для уникнення чварів між представниками різних політичних сил потрібно пам’ятати, що в України зараз один ворог. Тому всі політичні дискусії і конкуренцію потрібно відкласти.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні призупинили діяльність низки проросійських партій. Відповідне рішення ухвалила Рада нацбезпеки і оборони.

Зокрема, призупинили діяльність таких партій, як Опозиційна платформа – За життя, Партія Шарія, Опозиційний блок.