Президент України Володимир Зеленський оголосив про призупинення діяльності низки проросійських партій.
Рішення ухвалила Рада безпеки і оборони України. Серед них:
- Опозиційна платформа – за життя;
- Партія Шарія;
- Наші;
- Опозиційний блок;
- Ліва опозиція;
- Союз лівих сил;
- Держава;
- Прогресивна соціалістична партія України;
- Соціалістична партія України;
- Соціалісти;
- Блок Володимира Сальдо.
Рада національної безпеки і оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.
– Воєнний час дуже добре показує мізерність тих, хто намагається поставити власні амбіції вище, ніж інтереси держави. Хтось ховається в тилу, але удає, що піклується про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь, – заявив Зеленський.
Війна Росії проти України триває 25-й день. Зеленський наголосив, що правоохоронні органи рахують кожного вбитого жителя України, тому що для уряду має значення кожна постраждала родина та кожен зруйнований будинок.