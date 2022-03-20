Президент України Володимир Зеленський оголосив про призупинення діяльності низки проросійських партій.

Рішення ухвалила Рада безпеки і оборони України. Серед них:

Опозиційна платформа – за життя;

Партія Шарія;

Наші;

Опозиційний блок;

Ліва опозиція;

Союз лівих сил;

Держава;

Прогресивна соціалістична партія України;

Соціалістична партія України;

Соціалісти;

Блок Володимира Сальдо.

Рада національної безпеки і оборони України вирішила, враховуючи повномасштабну війну, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану.

– Воєнний час дуже добре показує мізерність тих, хто намагається поставити власні амбіції вище, ніж інтереси держави. Хтось ховається в тилу, але удає, що піклується про оборону. Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол або колаборацію не матиме успіху, але отримає жорстку відповідь, – заявив Зеленський.

Війна Росії проти України триває 25-й день. Зеленський наголосив, що правоохоронні органи рахують кожного вбитого жителя України, тому що для уряду має значення кожна постраждала родина та кожен зруйнований будинок.