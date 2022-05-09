Передання Україні заморожених російських активів стала б відновленням справедливості за зруйновані під час повномасштабної війни міста.

Таку думку висловив в своєму офіційному Twitter-акаунті радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи відповідну пропозицію глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Він нагадав, що країна-агресор Росія роками продавала свою сировину до Євросоюзу і накопичувала резерви для здійснення агресії.

– Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось мусить за це заплатити. Росія, продаючи сировину до Євросоюзу, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція Жозепа Борреля передати заморожені активи Центробанку Росії на користь України – шлях до відновлення справедливості, – наголосив Подоляк.

Зруйнована інфраструктура, знищені міста – хтось мусить за це заплатити. ????????, продаючи сировину до ????????, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція @JosepBorrellF заморожені активи ЦБ ???????? на користь ???????? – шлях до відновлення справедливості. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 9, 2022

Раніше Жозеп Боррель висловив думку, що країни ЄС повинні розглянути питання про вилучення заморожених валютних резервів Центробанку РФ та передання їх Україні для відновлення після повномасштабної війни. Про це верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

– Я був би дуже за, оскільки цей крок є абсолютно логічним, – наголосив Боррель.

Він нагадав, що США раніше спрямували частину заморожених активів Центробанку Афганістану на виплати компенсацій жертвам тероризму, а також на гуманітарну допомогу цій країні. За словами Борреля, логічно зробити подібне і щодо резервів РФ.

Зараз дивляться

– У нас є гроші в кишенях, і хтось повинен мені пояснити, чому можна так робити з афганськими грошима, але не можна з російськими, – зазначив він.

Ще на початку повномасштабної війни в Україні Євросоюз та його союзники заморозили валютні резерви РФ на сотні мільярдів доларів. У березні в РФ заявляли, що йдеться про замороження близько $300 млрд її золотовалютних резервів.

За словами Борреля, фінансування відбудови України після війни є одним із найважливіших політичних питань, враховуючи “неймовірну кількість грошей”, які будуть потрібні.

– Це одне з найважливіших політичних питань: хто платитиме за відбудову України, – заявив Боррель.

Нещодавно західні ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія вивчає юридичні можливості для конфіскації активів РФ, які підпали під санкції, щоб передати їх на відбудову інфраструктури України.

А президент США Джо Байден планував запропонувати Конгресу проголосувати за законопроєкт, який дозволить вилучати пов’язані з РФ активи, щоб використати їх для підтримки України.

Джерело: Михайло Подоляк, Financial Times