Європа шукає механізм конфіскації активів РФ на користь України – FT

Єврокомісія вивчає юридичні можливості для конфіскації активів РФ, які підпали під санкції, щоб передати на відбудову зруйнованої армією країни-агресора інфраструктури України, пише видання Financial Times.

Найбільший прихильник цієї ідеї – Польща. Там вважають: оскільки Росія розпочала війну – вона має заплатити, а для компенсації підійде майно російських олігархів, які підпали під санкції, та заморожені активи ЦБ Росії.

– Я вважаю, потрібне політичне рішення про те, що ми хочемо рухатися в цьому напрямі, що ми хочемо конфіскувати ці активи назавжди. Як це має бути зроблено – тут ми відкриті для дискусій, – заявив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський.

Проте в ЄС існують серйозні юридичні бар’єри для конфіскації активів, якщо не йдеться про кримінальні справи. Європейські юристи побоюються, що спрощення цієї процедури поставить під загрозу саму концепцію прав власності.

– Всі знають, що це буде досить небезпечний шлях, якщо влада почне довільно забирати активи, проте очевидно, що і активи олігархів, і резерви російського ЦБ можуть бути корисними для відновлення України та надання їй гуманітарної допомоги, – вважає експерт Hudson Institute Нейт Сіблі.

Тому, за його словами, у Брюсселі розглядається можливість конфіскації активів приватних осіб, які намагаються уникнути санкцій. Водночас це можливо лише в тих країнах ЄС, де ухиляння від санкцій є кримінальним злочином.

Яскравим прикладом може стати Італія, де були заморожені яхти та вілли росіян на загальну суму понад €1 млрд. Там діють суворі закони боротьби з мафією, які можуть стати моделлю для конфіскації та подальшого продажу активів російських олігархів.

Зокрема, італійська влада має право конфіскувати активи людей, причетних до організованої злочинності та соціально небезпечних. З огляду на це, закон можна застосувати до російських бізнесменів, які провокували виникнення конфлікту або безпосередньо вигравали від нього.

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Поки ж, за словами юристів, росіяни можуть оскаржити санкції, тобто зберігається можливість розморожування їхніх активів.

Європа зараз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, який включає удар по російському енергетичному ринку.