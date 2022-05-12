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Факти / Україна / Політика

Ситника призначили заступником голови НАЗК

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Артем Ситник

Колишнього директора НАБУ Артема Ситника 12 травня призначили заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

На новій посаді Ситник відповідатиме за три напрямки:

  • взаємодію з правоохоронними органами та прокуратурою, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • контроль за виконанням законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Ситник також виконуватиме обов’язки голови НАЗК у разі його відсутності.

16 квітня 2022 року закінчився семирічний термін перебування Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Саме такий граничний термін визначено законом Про Національне антикорупційне бюро України.

Посаду голови НАБУ Ситник обіймав з 2015 року і фактично створив цей орган.

За період його керівництва притягнуто до відповідальності понад 1 000 корупціонерів, серед яких – шість міністрів та їхніх заступників, 13 керівників центральних органів виконавчої влади, 22 народних депутати, 70 суддів та 94 керівника державних підприємств.

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Джерело: НАЗК

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Фото: НАБУ

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