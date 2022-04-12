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Факти / Україна / Політика

Повноваження Ситника на посаді директора НАБУ закінчуються 16 квітня: хто його замінить

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Артем Ситник

Починаючи з суботи, 16 квітня, Артем Ситник більше не обійматиме посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це Фактам ICTV повідомили у пресслужбі НАБУ.

Як уточнили у відомстві, це пов’язано з тим, що повноваження директора бюро визначає закон України – Про Національне антикорупційне бюро України, – у якому зазначено, що цю посаду можна обіймати лише протягом семирічного терміну.

– До обрання нового директора його обов’язки виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, – додали у пресслужбі.

Яка процедура обрання нового директора НАБУ

Відповідно до законодавства, конкурс із обрання директора НАБУ має відбутися навесні 2022 року.

Зокрема, має відбутися засідання Кабміну, на якому чиновники затвердять комісію з обрання нового директора НАБУ.

Йдеться про призначення 6 людей – троє від Кабміну та ще троє від міжнародних партнерів.

Доти, доки не буде призначено нового директора, посаду Ситника займатиме Гізо Углава.

Нагадаємо, Артема Ситника було призначено на посаду директора НАБУ 16 квітня 2015 року.

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