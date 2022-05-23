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Факти / Україна / Політика

За підписання Харківських угод: суд дозволив арешт Януковича ще в одній справі

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Віктор Янукович
Фото: УНІАН

Печерський райсуд Києва 23 травня обрав колишньому президенту Віктору Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йдеться про так звані Харківські угоди, підписані ним з РФ, якими було продовжено термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Цей епізод розглядається в рамках кримінального провадження про державну зраду – ч. 1 ст. 111 ККУ.

Нагадаємо, 21 квітня 2010 року у Харкові Віктор Янукович підписав від імені України угоду з Російською Федерацією, якою продовжив на 25 років строк перебування Чорноморського флоту РФ на території АР Крим замість підготовки до його виведення.

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Слідчі вважають, що Янукович за попередньою змовою з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим фактично надав Росії допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Підписання Харківських угод створило передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення, а в подальшому – вторгнення Збройних сил країни-агресора та окупації Криму.

Досудове розслідування у провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Днями, 19 травня, Печерський районний суд Києва погодив дозвіл на арешт Віктора Януковича у провадженні щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України до РФ.

Тобто йдеться про його втечу з України 23 лютого 2014 року.

Джерело: Офіс генпрокурора
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