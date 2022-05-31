Рада ухвалила законопроєкт про термомодернізацію будівель – усі подробиці

Травень, 31 в 16:26

Верховна Рада України ухвалила у цілому законопроєкт №6485 про створення умов для запровадження комплексної термомодернізації будівель. Відповідне рішення підтримали 297 народних депутатів України.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов наголосив, що підвищення енергоефективності будівель — один з пріоритетів діяльності Мінрегіону.

– Головна мета законопроєкту — покращити регулювання у сфері енергоефективності. Також масштабна термомодернізація може напряму впливати на розмір “платіжки” українців. Завдяки заходам з енергоефективності у будівлях відбувається економія енергоресурсів, тому зменшується оплата за опалення, — зазначив він.

У пояснювальній записці йдеться, що це допоможе власникам житлових і громадських будівель знизити ризики та фінансове навантаження на етапі ухвалення рішень про запровадження енергоефективних заходів і термомодернізації за участі державної підтримки, спроможності енергоефективних заходів для їхньої поетапної реалізації.

Зараз дивляться

До цього об’єднання співвласників багатоквартирного будинку або фізичні особи фактично не могли реалізувати часткові проєкти (наразі найбільш поширені в Україні) без досягнення класу енергетичної ефективності на рівні мінімальних вимог. Реалізація подібних проєктів у житловому та громадському секторах мала поодиничні випадки через їхню значну технічну складність та високу вартість.

Законопроєкт спрощує порядок створення та функціонування ОСББ, зокрема, через запровадження можливості використання електронних засобів.

Обстеження технічних установок тепер здійснюється відповідно до методики обстеження технічних установок, що розроблена з урахуванням вимог актів законодавства Європейського Союзу, стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель та затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель.

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Вона охоплює обстеження пов’язаних з такою технічною установкою систем автоматичного управління та насосного обладнання. Термомодернізація тепер має здійснюватися під час капітального ремонту, реконструкції, або робіт, які не потребують документів, що дають право на їхнє виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.

Реклама об’єктів будівництва з метою їхнього продажу або оренди має містити клас енергетичної ефективності, зазначений у проєктній документації. Форма представлення показників встановлюється державними будівельними нормами.

Будівлями, які не підлягають застосуванню мінімальних вимог та сертифікації енергетичної ефективності будівель, є:

будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення;

будівлі, призначені для проведення богослужінь, релігійних заходів відповідними організаціями.

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності підлягають перегляду щонайменше один раз на п’ять років та застосовуються під час нового будівництва, реконструкції чи капітального ремонту.