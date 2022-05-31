Рада приняла законопроект о термомодернизации зданий — все подробности

Май, 31 в 16:26

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №6485 о создании условий для внедрения комплексной термомодернизации зданий. Соответствующее решение поддержали 297 народных депутатов Украины.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев подчеркнул, что повышение энергоэффективности зданий – один из приоритетов деятельности Минрегиона.

— Главная цель законопроекта – улучшить регулирование в сфере энергоэффективности. Также масштабная термомодернизация может напрямую влиять на размер “платежей” украинцев. Благодаря мерам по энергоэффективности в зданиях происходит экономия энергоресурсов, поэтому уменьшается оплата за отопление, — отметил он.

В объяснительной записке говорится, что это поможет владельцам жилых и общественных зданий снизить риски и финансовую нагрузку на этапе принятия решений о внедрении энергоэффективных мер и термомодернизации с участием государственной поддержки, способности энергоэффективных мер по их поэтапной реализации.

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До этого объединения совладельцев многоквартирного дома или физические лица фактически не могли реализовать частичные проекты (на сегодняшний день наиболее распространенные в Украине) без достижения класса энергетической эффективности на уровне минимальных требований. Реализация подобных проектов в жилом и общественном секторах имела единичные случаи из-за их значительной технической сложности и высокой стоимости.

Законопроект упрощает порядок создания и функционирования ОСМД, в частности, путем введения возможности использования электронных средств.

Обследование технических установок теперь осуществляется в соответствии с методикой обследования технических установок, разработанной с учетом требований актов законодательства Европейского Союза, стандартов в сфере энергетической эффективности зданий и утвержденной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающей формирование государственной политики в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий.

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Она включает обследование связанных с такой технической установкой систем автоматического управления и насосного оборудования. Термомодернизация теперь должна происходить во время капитального ремонта, реконструкции или работ, не требующих документов, которые дают право на их выполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Реклама объектов строительства с целью продажи или аренды должна содержать класс энергетической эффективности, указанный в проектной документации. Форма представления характеристик устанавливается государственными строительными нормами.

Зданиями, которые не подлежат применению минимальных требований и сертификации энергетической эффективности зданий, являются:

здания промышленного и сельскохозяйственного назначения, объекты энергетики, транспорта, связи и обороны, складские помещения;

здания, предназначенные для проведения богослужений, религиозных мероприятий соответствующими организациями.

Минимальные требования к энергетической эффективности подлежат пересмотру по меньшей мере один раз в пять лет и применяются во время нового строительства, реконструкции или капитальном ремонте.