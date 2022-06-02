Справа Медведчука: завершено розслідування про держзраду, далі – суд

Червень, 02 в 17:49

Державне бюро розслідувань завершило розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука у державній зраді.

Підозрюваному вже вручили копію обвинувального акту, який найближчим часом спрямують до відповідного суду.

Це провадження охоплює 2015-2020 роки, і в ньому проходить, окрім Медведчука, його колега по партії Тарас Козак, який зараз перебуває у розшуку.

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За даними слідства, Медведчук разом із Козаком та посадовими особами Російської Федерації незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.

Медведчука також підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо.

За статтями обвинувачення – ст. 111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України – йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.

Віктора Медведчука 12 квітня затримали співробітники СБУ після його втечі з-під домашнього арешту.

За кілька днів Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права внесення застави.

У 2021 році Медведчуку оголосили підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму. Одна зі справ стосується також організації схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.