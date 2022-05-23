Травень, 23 в 10:31

Затриманий СБУ Віктор Медведчук, якому висунуто підозру у державній зраді та сприянні тероризму, дав свідчення у справі щодо схеми виведення з державної власності частини магістрального нафтопроводу Самара – Західний напрямок для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За словами Медведчука, до схеми причетний 5-й президент України Петро Порошенко. Начебто саме він не лише звернувся до Медведчука з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

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– Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна – всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка, – повідомив Віктор Медведчук.

Затриманий запевняє, що за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп – до 42 млн доларів. А з травня 2019 року, тобто після припинення повноважень Петра Порошенка, прокачування дизелю через магістраль припинилася.

Ще Віктор Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для України на тимчасово окупованих бойовиками “Л/ДНР” територіях.

– До цього була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента (Порошенка – Ред.) і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему, – сказав затриманий.

Він назвав прізвища причетних високопосадовців – це колишні урядовці, ексголова Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних органів.

Наразі слідчі дії із Медведчуком продовжуються.

Затримання та арешт Медведчука

СБУ затримала лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука 12 квітня після його втечі з-під домашнього арешту.

Згодом стало відомо, що Медведчука затримали у Київській області. За кордон втікача намагалися вивезти представники російських спецслужб.

16 квітня Личаківський районний суд Львова відправив Віктора Медведчука під арешт без права внесення застави.

На початку травня нардеп Федір Веніславський повідомив, що досудове розслідування справи Медведчука перебуває на фінальній стадії.

Нагадаємо, що у 2021 році СБУ оголосила кілька підозр Віктору Медведчуку, зокрема: у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму.

Одна зі справ стосується організації схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. У СБУ повідомляють, що вугілля купували за готівку, а проросійські терористи отримали за це понад 200 млн грн.

Також Медведчуку оголосили підозру в організації незаконного заволодіння ТОВ Прикарпатзахідтранс ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн.

У лютому 2021 року трубопровід повернули у державну власність.