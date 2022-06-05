У двох районах Києва пролунали вибухи – Кличко
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Уранці 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали кілька вибухів.
За словами мера Віталія Кличка, служби вже працюють на місці.
Більш детальну інформацію міський голова пообіцяв надати згодом.
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