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Факти / Україна

У двох районах Києва пролунали вибухи – Кличко

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Уранці 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали кілька вибухів.

За словами мера Віталія Кличка, служби вже працюють на місці.

Більш детальну інформацію міський голова пообіцяв надати згодом.

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