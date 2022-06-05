Червень, 05 в 6:40

Уранці 5 червня в Дарницькому та Дніпровському районах Києва пролунали кілька вибухів.

За словами мера Віталія Кличка, служби вже працюють на місці.

Більш детальну інформацію міський голова пообіцяв надати згодом.

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Повітряна тривога в столиці оголошена із 5-ї години ранку.

Очевидцям навіть вдалось зафільмувати проліт ворожих ракет над Києвом.

На цю хвилину загроза ворожих атак існує в усіх регіонах України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 102-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.