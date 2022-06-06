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Факти / Україна / Політика

Кулеба: Обіцянка Путіна не атакувати з моря – порожній звук

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що РФ не атакуватиме Україну з моря, але його словам не можна довіряти, як і всім іншим заявам, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні, – написав дипломат у Twitter.

 

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Днями Путін в інтерв’ю пропагандистському каналу Россия-1 заявив, що Росія нібито “готова надати гарантії безпеки” для вивезення українського зерна Чорним морем “без будь-яких умов”.

Водночас у Чорному морі зросла кількість російських кораблів, що становлять загрозу ракетних ударів.

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