Кулеба: Обіцянка Путіна не атакувати з моря – порожній звук

Червень, 06 в 14:35

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що РФ не атакуватиме Україну з моря, але його словам не можна довіряти, як і всім іншим заявам, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Це той самий Путін, який сказав канцлеру Німеччини Шольцу та президенту Франції Макрону, що не нападатиме на Україну – за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Ми не можемо вірити Путіну, його слова порожні, – написав дипломат у Twitter.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

Зараз дивляться

Днями Путін в інтерв’ю пропагандистському каналу Россия-1 заявив, що Росія нібито “готова надати гарантії безпеки” для вивезення українського зерна Чорним морем “без будь-яких умов”.

Водночас у Чорному морі зросла кількість російських кораблів, що становлять загрозу ракетних ударів.