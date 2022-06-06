Кулеба: Обещание Путина не атаковать с моря – пустой звук

Июнь, 06 в 14:35

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что РФ не будет атаковать Украину с моря, но его словам нельзя доверять, как и всем другим заявлениям, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

– Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова пустые, – написал дипломат в Twitter.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

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На днях Путин в интервью пропагандистскому каналу Россия-1 заявил, что Россия якобы “готова предоставить гарантии безопасности” для вывоза украинского зерна Черным морем “без каких-либо условий”.

В то же время в Черном море выросло количество российских кораблей, представляющих угрозу ракетных ударов.