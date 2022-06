Кулеба: Обещание Путина не атаковать с моря – пустой звук

Российский диктатор Владимир Путин сказал, что РФ не будет атаковать Украину с моря, но его словам нельзя доверять, как и всем другим заявлениям, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty.

