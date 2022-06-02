Червень, 02 в 11:36

Російська армія має забрати свої сили з акваторії Чорного та Азовського морів для забезпечення безперешкодного проходження вантажних судів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з українським зерном, якщо Україна розмінує порти.

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Олег Ніколенко зауважив, що саме Росія взяла в облогу українські морські порти та замінувала частину морської акваторії. Крім того, ворожа армія постійно намагається прорвати з моря оборону Одеси.

Через загарбницькі дії Росії наша держава не може експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом.

– Близько 22 млн тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не розв’яжуть проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни, – наголошує Олег Ніколенко.

Такі дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах – навіть до голоду.

Наразі Україна разом із партнерами відпрацьовує можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка зможе забезпечити функціонування морських шляхів для експорту української продукції.

– Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої, – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що для України будуть дуже загрозливими будь-які кулуарні домовленості країн із Росією щодо часткового зняття санкцій з РФ в обмін на її обіцянки розблокувати українські порти.

Джерело: Олег Ніколенко