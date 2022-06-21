Усі 27 країн-членів ЄС погоджуються надати Україні статус кандидата – Bloomberg

Червень, 21 в 16:52

27 країн-членів Європейського Союзу мають намір офіційно надати Україні статус кандидата після зустрічі послів ЄС. Минулого тижня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата, що стало першим дуже символічним кроком на довгому шляху до членства в ЄС.

Києву доведеться виконувати в майбутньому декілька реформ щодо права, правосуддя та боротьби з корупцією. Пропоновані кроки, які потрібно зробити Києву, включають:

запровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного Суду;

завершення перевірки доброчесності кандидатів до різних рад суддів;

посилення боротьби з корупцією, зокрема, шляхом призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей за стандартами Робочої групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

запровадження антиолігархічного законодавства;

боротьба з впливом корисливих інтересів шляхом прийняття нового закону про ЗМІ, узгодженого з директивами ЄС;

завершення реформування правової бази для національних меншин.

Європейська комісія має намір стежити за прогресом України у виконанні цих умов, повідомляють іноземні видання.