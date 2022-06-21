Війна Росії проти України вже впливає на стабільність кожної країни ЄС – Кондратюк

Червень, 21 в 15:58

Агресія Кремля має спонукати об’єднану Європу до серйозних висновків про власне майбутнє. Будь-яка країна-член ЄС, яка поділяє європейські цінності, може стати наступною ціллю Росії.

У цьому переконана заступниця глави Верховної Ради України Олена Кондратюк. На її думку, спровокована Росією війна прямо загрожує глобальній продовольчій та енергетичній безпеці.

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– Підвищення цін, уповільнення темпів зростання європейських економік, інфляція, соціальна напруга та збільшення бідності. Все це уже впливає та впливатиме на політичну стабільність кожної країни Євросоюзу, – наголосила Кондратюк.

Заступниця глави Верховної Ради України заявила, що наша країна може виконати всі вимоги Європейського Союзу, щоб досягти рівня високих стандартів та надалі стати повноправним членом ЄС. Вона звернулась до учасників саміту та бізнес-форуму Тримор’я підтримати надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.