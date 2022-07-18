Баканова звільнили з посади голови СБУ

Липень, 17 в 21:56

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Івана Баканова усувають з посади голови Служби безпеки України.

Про це йдеться в Указі президента №499/2022.

Як уточнюється у тексті документа, Івана Баканова усунено за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

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Відповідно до дисциплінарного статуту ЗСУ, 47 стаття – це невиконання або неналежне виконання службових обов’язків, яке призвело до людських жертв або інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, які є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

– Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається у порядку підпорядкованості із зазначенням причин та обставин усунення, – йдеться у тексті статуту.

Як уточнюється, наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків може бути скасований, якщо за результатами службового розслідування підстав прийняття такого рішення не підтвердиться або не буде прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Зазначимо, першим заступником голови СБУ є Василь Малюк.

Таким чином, згідно із законом, він, ймовірно тимчасово, виконуватиме обов’язки голови СБУ.

Окремого указу президента з в. о. голови СБУ поки що не було.