Дурні, п’яні та недисципліновані: генерал США про безвихідь росіян під Херсоном

Відставний високопоставлений генерал американської армії Баррі МакКефрі заявив, що на Херсонщині застрягла основна частина з 15 тис. російських військ.

За його словами, ЗСУ навмисно їх поділяють, а росіяни відмовляються воювати через брак базових ресурсів, зокрема води. Про це він написав у Twitter.

Він прокоментував прокоментував повідомлення про те, що російські солдати дедалі частіше відмовляються брати участь у війні через брак базових ресурсів, таких як вода.

А також те, що ЗС РФ вербували людей з психіатричної лікарні Санкт-Петербурга, пропонуючи різні стимули серед яких одноразові виплати та можливість здобути освіту.

Він зазначив, що українські війська завдали понад 400 точних артилерійських ударів та понад 40 ударів з повітря.

The Russian Army. Kherson. Stupid. Drunk. Brutal. Indisciplined. UKR using 400+ precision arty strikes. 40+ air strikes. Spec ops and partisans. Nailing bridges. Ammo dumps. Cmd HQS. May bag a load of cut off Russians in the next 100 days. pic.twitter.com/OsF836oGdI

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) September 5, 2022