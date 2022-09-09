Вересень, 09 в 16:06

Російський мільярдер Михайло Фрідман, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, запропонував українському Альфа-банку перерахувати $1 млрд.

В обмін на це він розраховує переконати владу Великої Британії зняти з нього санкції. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Голова наглядової ради Альфа-банку Україна Роман Шпек розповів, що банк попросив дозволу на це в НБУ, щоб фінансувати важливі для країни проєкти інфраструктури, охорони здоров’я, продовольчої та енергетичної безпеки.

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– Для нас це справді важливий економічний проєкт, і ми хотіли б уникнути будь-яких спекуляцій, що Фрідман та його партнери хотіли б інвестувати мільярд доларів в Україну, щоби отримати щось в іншій країні. Я не вважаю це якоюсь спекуляцією чи грою, яка в майбутньому може допомогти зняти санкції, – заявив він.

The Wall Street Journal пише, що ідея Фрідмана — одна з тих, які внесені до “чорних” списків російські підприємці, банки та компанії таємно пропонують владі західних країн, що займаються фінансуванням відновлення України після російського повномасштабного вторгнення.

Сам Фрідман заперечує, що пропонував послугу за послугу. Тим часом в МЗС Великої Британії заявили, що не потурають ухиленню від санкцій.

Щоб переказати гроші в Україну, Фрідман також має отримати спеціальний дозвіл від влади ЄС та Мінфіну США.

Зауважимо, що він і його партнери потрапили до санкційних списків Євросоюзу та Великої Британії. Водночас російський Альфа-банк, де у Фрідмана контрольний пакет акцій, потрапив до “чорного” списку Мінфіну США.