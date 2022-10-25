Жовтень, 25 в 12:34

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликав парламенти країн, які входять до складу Ради Європи, визнати РФ країною-терористом.

Про це він заявив на пленарній сесії Першого парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи, що проходить сьогодні в хорватському Загребі.

Він нагадав, що розв’язана РФ повномасштабна війна вже спровокувала катастрофічні наслідки: знищено тисячі життів, інфраструктуру, створено глобальну продуктову та енергетичну кризи. З боку Кремля лунає ядерний шантаж.

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Стефанчук уточнив, що РФ не може просунутися на полі бою, а тому влаштувала ракетний терор та нищить критичну енергетичну інфраструктуру, щоб зламати спротив українців.

– Тут я хочу подякувати Парламентській асамблеї Ради Європи… за ухвалення 13 жовтня резолюції, в якій РФ названо терористичним режимом. ПАРЄ стала першою організацією, яка визнала Росію державою-терористом, тобто назвала речі своїми іменами. Ми дуже сподіваємося, що такі ж рішення ухвалять парламенти країн-членів Ради Європи і, нарешті, всі, хто шанує та сповідує принципи міжнародного права та мирного співіснування, – наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що Україна й далі потребуватиме підтримки міжнародних партнерів, попри неймовірний героїзм українських воїнів і громадян. Оскільки лише спільними зусиллями можна зупинити агресора та відновити територіальну цілісність нашої держави.

– Ми мусимо констатувати, що з боку РФ щодо України та українського народу здійснюється геноцид, що супроводжується воєнними злочинами, злочинами проти людяності, брутальною зневагою міжнародного права та численними порушеннями прав людини, – нагадав Стефанчук.

За його словами, дуже важливо, що сьогодні в полі зору міжнародної спільноти – обговорення ситуацію на півострові. Стефанчук уточнив, що там тривають репресії не лише проти кримських татар, а проти всіх, для кого права людини і свобода слова не порожні слова. У Криму знищується українська церква, переслідуються місцеві мешканці, обмежується свобода мирних зібрань, відбуваються насильницькі зникнення людей.

Спікер ВР також закликав учасників саміту створити в своїх країнах групи підтримки Кримської платформи, наслідуючи приклад Парламентської асамблеї НАТО, а також законодавчих органів Литви та Латвії.

Як відомо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій визнала режим у Росії терористичним.

Джерело: YouTube-канал Кримської платформи