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Факти / Україна / Політика

Мирний план Зеленського буде виконано повністю і з дотриманням графіку – Данілов

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Мирний план Зеленського буде виконано повністю і з дотриманням графіку – Данілов

Чим довше Росія саботуватиме 10 умов миру, озвучені президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 на Балі, тим катастрофічнішою буде ситуація для самого Кремля. Водночас позиція України ще жорсткішою.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав у Twitter.

– Росії не варто втрачати час…Мирний план президента Володимира Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку, – наголосив він.

У промові на саміті G20 президент Володимир Зеленський назвав 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні. Серед них – виведення російських військ з території України.

Він наголосив, що не буде жодних Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладання угоди.

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Фото: РНБО

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