Мирний план Зеленського буде виконано повністю і з дотриманням графіку – Данілов

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Чим довше Росія саботуватиме 10 умов миру, озвучені президентом Володимиром Зеленським на саміті G20 на Балі, тим катастрофічнішою буде ситуація для самого Кремля. Водночас позиція України ще жорсткішою.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов написав у Twitter.

– Росії не варто втрачати час…Мирний план президента Володимира Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку, – наголосив він.

росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента @ZelenskyyUa, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку. Зараз дивляться — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 15, 2022

У промові на саміті G20 президент Володимир Зеленський назвав 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні. Серед них – виведення російських військ з території України.

Він наголосив, що не буде жодних Мінськів-3, які Росія порушить одразу ж після укладання угоди.

Фото: РНБО