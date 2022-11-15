Мирный план Зеленского будет выполнен полностью и с соблюдением графика — Данилов

Ноябрь, 15 в 13:59

Чем дольше Россия будет саботировать 10 условий мира, озвученные президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 на Бали, тем более катастрофической будет ситуация для Кремля. В то же время позиция Украины еще более жесткой.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter.

– России не стоит терять время…Мирный план президента Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика, – подчеркнул он.

росії не варто втрачати час. Чим довше кремль саботуватиме 10 умов миру Президента @ZelenskyyUa, тим катастрофічніша ситуація для кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план Президента Зеленського буде виконаний в повному обсязі й з дотриманням графіку. Сейчас смотрят — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 15, 2022

В выступлении на саммите G20 президент Владимир Зеленский назвал 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Среди них – вывод российских войск с территории Украины.

Он подчеркнул, что не будет никаких Минск-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения соглашения.

Фото: РНБО