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Факты / Україна / Политика

Мирный план Зеленского будет выполнен полностью и с соблюдением графика — Данилов

Валентина Летяк, редактор ленты
Мирный план Зеленского будет выполнен полностью и с соблюдением графика — Данилов

Чем дольше Россия будет саботировать 10 условий мира, озвученные президентом Владимиром Зеленским на саммите G20 на Бали, тем более катастрофической будет ситуация для Кремля. В то же время позиция Украины еще более жесткой.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Twitter.

– России не стоит терять время…Мирный план президента Владимира Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика, – подчеркнул он.

В выступлении на саммите G20 президент Владимир Зеленский назвал 10 условий, необходимых для прекращения войны в Украине. Среди них – вывод российских войск с территории Украины.

Он подчеркнул, что не будет никаких Минск-3, которые Россия нарушит сразу же после заключения соглашения.

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Фото: РНБО

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