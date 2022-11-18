Потрібно готуватися: мер Львова попередив, що світла та тепла може не бути тижнями

Листопад, 18 в 20:53

На території України – критична ситуація з електропостачанням. Мер Львова Андрій Садовий закликає готуватися до ситуації, коли світла та тепла може бути не один день, а тиждень чи два.

– До цього треба готуватися. Львів‘янам варто усвідомити, що реалії, з якими ми зіткнулись зараз, є буденністю для багатьох громад Сходу та Півдня України вже багато місяців, – зазначає міський глава.

Він пояснив, як українці можуть забезпечити себе теплом та світлом, зокрема, встановивши буржуйки та генератори для безперебійного джерела енергії на цю зиму.

– Чому комусь зовсім не вимикають світло, а комусь – тричі на добу? Якщо на лінії, яка заживляє ваш будинок, розташована лікарня чи інший об’єкт критичної інфраструктури, планово відключати ваш будинок Укренерго, скоріш за все, не буде. Тому “пощастило” не всім. І тут нема справедливості, це реалії воєнного часу. Я хотів би, щоб кожен з нас це зрозумів, – наголошує він.

Мер Львова зазначає, що українців очікують складні часи, проте закликає пройти їх із гідністю, тому що згодом Україна переможе російську агресію.