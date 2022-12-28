Грудень, 28 в 15:27

Президент України Володимир Зеленський 28 грудня виступив з анонсованою промовою у Верховній Раді.

Він наголосив, звертаючись до народних депутатів, що Росія обов’язково буде притягнута до відповідальності за воєнні злочини, вчинені в України. Для цього розробляється спецальний механізм.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що звернення президента до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України відбувалося у закритому режимі, його відкладали на півтори години через повітряну тривогу. Виступ Зеленського тривав 52 хвилини.

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За його словами, на останньому цього року засіданні парламенту були присутні усі члени уряду, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.