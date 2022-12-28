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Факти / Україна

Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Президент України Володимир Зеленський вручив командиру батареї HIMARS відзнаку від лідера США Джозефа Байдена.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Вручення нагороди відбулося у середу, 28 грудня, під час виступу Зеленського на пленарному засіданні Верховної Ради .

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– Зеленський віддав командиру батареї Хаймарсів відзнаку від Байдена. Пам’ятаєте, що Зеленський привіз президенту США нагороду, яка належала воїну з Бахмута. І Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США. Зеленський вручив її командиру прямо під час своєї промови у Раді, – повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, що під час свого візиту до США Зеленський вручив Байдену медаль командира батареї HIMARS з Бахмуту. 

За словами президента України, капітан, якого він зустрів у східному місті, попросив його передати свою військову медаль президенту США, назвавши його “хоробрим”.

Байден у відповідь зазначив, що вважає, що це незаслужено, але для нього це “велика честь”.

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