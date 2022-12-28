Зеленський вручив командиру батареї HIMARS нагороду від Байдена

Грудень, 28 в 16:37

Президент України Володимир Зеленський вручив командиру батареї HIMARS відзнаку від лідера США Джозефа Байдена.

Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Вручення нагороди відбулося у середу, 28 грудня, під час виступу Зеленського на пленарному засіданні Верховної Ради .

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– Зеленський віддав командиру батареї Хаймарсів відзнаку від Байдена. Пам’ятаєте, що Зеленський привіз президенту США нагороду, яка належала воїну з Бахмута. І Байден у відповідь передав спеціальний символ від президента США. Зеленський вручив її командиру прямо під час своєї промови у Раді, – повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, що під час свого візиту до США Зеленський вручив Байдену медаль командира батареї HIMARS з Бахмуту.

За словами президента України, капітан, якого він зустрів у східному місті, попросив його передати свою військову медаль президенту США, назвавши його “хоробрим”.

Байден у відповідь зазначив, що вважає, що це незаслужено, але для нього це “велика честь”.