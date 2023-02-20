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Факти / Україна / Політика

Байден у Києві: Разом ми зібрали 700 танків для України

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Байден у Києві
Фото: Офіс президента

Понад 50 країн світу допомагають Україні у протистоянні російській агресії, надаючи гуманітарну, економічну та військову допомогу, а також накладають санкції на РФ.

Про це заявив президент США Джо Байден у Києві 20 лютого під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

– Разом ми зібрали 700 танків і тисячі бронемашин, тисячу артилерійських систем та понад 2 млн артилерійських боєприпасів, понад 50 ракетних систем, засоби ППО – усе, що допомагає боронити країну, – уточнив американський лідер.

Байден також анонсував, що сьогодні буде оголошено додаткову військову допомогу від США на  $2,5 млрд.

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20 лютого президент США Джо Байден прибув з офіційним візитом до Києва.

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