Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України майже 15 років.

Оновлено о 12:05. Президент України Володимир Зеленський показав спільне фото із президентом США Джозефом Байденом, який прибув сьогодні до Києва.

У мережі з’явилися кадри, які підтверджують, що Байден у Києві. Камери зафіксували його разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше про прибуття Байдена до Києва повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin.

