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Факти / Україна / Політика

Байден прибув з візитом до Києва

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Підтверджено
Байден із Зеленським у Києві

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України майже 15 років.

Оновлено о 12:05. Президент України Володимир Зеленський показав спільне фото із президентом США Джозефом Байденом, який прибув сьогодні до Києва.

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У мережі з’явилися кадри, які підтверджують, що Байден у Києві. Камери зафіксували його разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше про прибуття Байдена до Києва повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

– Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну, – написав він.

Приїзд американського президента в Україну став справжньою несподіванкою. Від самого ранку у Києві перекрили центр, також є обмеження руху на Шулявському мосту.

Раніше планувалося, що 20 лютого президент США Джо Байден приїде у Польщу, де пробуде до 22 лютого. А у вівторок, 21 лютого, виступить із промовою в королівському палаці Аркади Кубицького, під час якої торкнеться війни в Україні.

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Фото: скрін відео

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