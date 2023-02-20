Лютий, 20 в 12:05

Президент США Джо Байден 20 лютого прибув з офіційним візитом до Києва. Це історичний день, оскільки між нинішнім і попереднім візитом американських лідерів до України майже 15 років.

Оновлено о 12:05. Президент України Володимир Зеленський показав спільне фото із президентом США Джозефом Байденом, який прибув сьогодні до Києва.

Зараз дивляться

У мережі з’явилися кадри, які підтверджують, що Байден у Києві. Камери зафіксували його разом з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше про прибуття Байдена до Києва повідомив кореспондент німецького Bild Юліан Рьопке.

– Байден у Києві – місті, яке мало вже 360 днів перебувати під контролем Росії. Який сильний знак диктатору Путіну, – написав він.

Biden in Kiew. Einer Stadt, die seit 360 Tagen unter russischer Kontrolle hätte stehen sollen. Was für ein starkes Zeichen an Diktator Putin. — Julian Röpcke???????? (@JulianRoepcke) February 20, 2023

Приїзд американського президента в Україну став справжньою несподіванкою. Від самого ранку у Києві перекрили центр, також є обмеження руху на Шулявському мосту.

Раніше планувалося, що 20 лютого президент США Джо Байден приїде у Польщу, де пробуде до 22 лютого. А у вівторок, 21 лютого, виступить із промовою в королівському палаці Аркади Кубицького, під час якої торкнеться війни в Україні.

Фото: скрін відео