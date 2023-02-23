Нам було б бажано зустрітися: Зеленський про мирну ініціативу Китаю

Україні було б бажано зустрітися з Китаєм і обговорити мирну ініціативу, яку він пропонує.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

– Ми на рівні дипломатів цей сигнал Китаю передали. Ми хотіли б зустрітися з Китаєм – це сьогодні в інтересах України. Чим більше країн світу буде залучено до Формули миру, чим більше країн будуть думати про те, як закінчити війну в Україні з повагою до нашого суверенітету, зі справедливим миром, тим швидше це буде, – прокоментував Зеленський.