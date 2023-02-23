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Факти / Україна / Політика

Нам було б бажано зустрітися: Зеленський про мирну ініціативу Китаю

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україні було б бажано зустрітися з Китаєм і обговорити мирну ініціативу, яку він пропонує. 

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. 

– Ми на рівні дипломатів цей сигнал Китаю передали. Ми хотіли б зустрітися з Китаєм – це сьогодні в інтересах України. Чим більше країн світу буде залучено до Формули миру, чим більше країн будуть думати про те, як закінчити війну в Україні з повагою до нашого суверенітету, зі справедливим миром, тим швидше це буде, – прокоментував Зеленський.

Нагадаємо, Пекін планує оприлюднити власне “політичне вирішення” військового конфлікту в Україні до першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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