Нам было бы желательно встретиться: Зеленский о мирной инициативе Китая

Украине было бы желательно встретиться с Китаем и обсудить мирную инициативу, которую они предлагают.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

– Мы на уровне дипломатов этот сигнал Китаю передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем — это сегодня в интересах Украины. Чем больше стран мира будет привлечено к Формуле мира, чем больше стран будут думать о том, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это будет, — прокомментировал Зеленский.