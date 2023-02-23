Нам было бы желательно встретиться: Зеленский о мирной инициативе Китая
Фото: Офис президента
Украине было бы желательно встретиться с Китаем и обсудить мирную инициативу, которую они предлагают.
Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Испании Педро Санчесом.
– Мы на уровне дипломатов этот сигнал Китаю передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем — это сегодня в интересах Украины. Чем больше стран мира будет привлечено к Формуле мира, чем больше стран будут думать о том, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это будет, — прокомментировал Зеленский.
Напомним, Пекин планирует обнародовать свое “политическое решение” военного конфликта в Украине к первой годовщине полномасштабного вторжения России.
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