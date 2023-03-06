У Раді хочуть заборонити брати участь у виборах представникам проросійських партій

Березень, 06 в 16:54

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується тимчасово заборонити членам проросійських партій брати участь в управлінні державою.

Про це йдеться у пояснювальній записці до документа.

Ініціатори законопроєкту мають намір позбавити права бути обраними народними депутатами, депутатами місцевих рад чи сільськими, селищними та міськими головами представників заборонених в Україні партій, зокрема Опозиційної платформи – За життя, Партії Шарія, Наші та Опозиційного блоку.

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Таке обмеження для перелічених вище осіб пропонується запровадити на десять років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні.

— Метою цього закону є забезпечення національної безпеки шляхом тимчасового обмеження участі осіб в управлінні державою через обмеження права бути обраним на строк, який дозволить відбудувати Україну після видворення російських військ за межі України та створити систему протидії інформаційним та іншим загрозам суверенітету та територіальній цілісності України, які можуть реалізувати особи за допомогою участі у політичних партіях, – наголошується у документі.

Наприкінці лютого ВР проголосувала на дострокове припинення повноважень трьох народних депутатів від забороненої ОПЗЖ – Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

6 лютого Верховна Рада підтримала дострокове припинення повноважень нардепа від ОПЗЖ Ігоря Абрамовича.