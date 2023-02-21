Лютий, 21 в 14:19

Українські випускники цього року знову писатимуть національний мультипредметний тест (НМТ), де обов’язковими будуть українська мова та математика.

Проте Верховна Рада ще має у другому читанні проголосувати за урядовий законопроєкт щодо Вступної кампанії-2023, заявив в ефірі телемарафону міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

– Модель вступу дуже проста: українська мова і математика – це два обов’язкові предмети, які мають найбільшу прогностичну валідність, а також один з п’яти предметів на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія), – пояснив він.

За його словами, ця модель формувалася передусім з урахуванням безпекової складової, можливості складати іспити незалежно від локацій абітурієнтів, зокрема й за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях.

Зараз дивляться

Шкарлет також пояснив позицію МОН щодо вибору між математикою та історією України.

– Історію України важливо знати незалежно від того, чи буде вона поставлена обов’язковою для іспиту, і навіть з маленького віку. Математика – це інструмент, який формує сьогодні високотехнологічне суспільство, – наголосив глава Міносвіти.

Він повідомив, що напередодні на засіданні підкомітету з питань вищої освіти народні депутати повністю підтримали урядовий законопроєкт, скасувавши всі подані до нього правки, тому висловив сподівання, що сьогодні на засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій ця позиція буде підтверджена і вже за 10 днів буде узгоджене парламентом рішення.