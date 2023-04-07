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Президент Бразилії заявив, що Україна повинна віддати Путіну Крим, щоб припинити війну – ЗМІ

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував Україні віддати окупантам Крим, аби закінчити війну з Росією. 

Про це повідомляє французька газета Фігаро.

– Путін не може захопити територію України. Можливо, ми будемо обговорювати Крим. Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен мир. Ми повинні знайти рішення, – сказав Лула під час зустрічі з журналістами в палаці Планалто.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час ухвалення рішення про повернення Криму президент України Володимир Зеленський має врахувати волю українців.

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Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна зможе деокупувати Крим за 5-7 місяців. Війна триватиме доти, поки не буде звільнено усі окуповані території.

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