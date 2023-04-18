Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

МЗС запросило президента Бразилії до України познайомитися з російською агресією

Інасіо Лула да Сілва
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ України запрошує президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву безпосередньо приїхати до нашої країни, щоб побачити справжню сутність російської агресії.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

За його словами, Україна доволі ретельно спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни.

Раніше президент Бразилії заявив, що війна – це нібито рішення, ухвалене двома країнами.

Лула да Сілва також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна і заразом президента Володимира Зеленського у відсутності ініціатив задля припинення війни.

– Президент Путін не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну. Зеленський не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну.

Європа і США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тому вони повинні сісти за стіл переговорів і сказати: Досить! – сказав Лула да Сілва під час свого візиту в Абу-Дабі.

У відповідь на такі заяви речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що пошук президентом Бразилії рішення щодо припинення війни не відповідає реальному стану речей, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів.

– А країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни, – наголосив представник МЗС.

За словами Олега Ніколенка, нема потреби Україну в чомусь переконувати, адже загарбницька війна йде на нашій землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.

– Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, – заявив речник МЗС.

Крім того, Міністерство закордонних справ вкотре підтверджує запрошення Луїсу Інасіу Лулі да Сілві відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Читайте також
France24 зробило репортаж із табору окупантів – реакція МЗС України
МЗС запросило президента Бразилії до України познайомитися з російською агресією

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який вважає, що Україна могла б поступитись Кримом Росії, щоб покласти край війні.

Джерело: AFP
Бразилія, Війна в Україні, МЗС України, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
”Витік” секретних документів: у Пентагоні повідомили, коли будуть перші висновки
Пентагон
У Британії вважають, що лише деокупація Криму закінчить війну – The Guardian
МЗС запросило президента Бразилії до України познайомитися з російською агресією
У Міненергетики заявили про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС
МЗС запросило президента Бразилії до України познайомитися з російською агресією
Росіяни точно готуються до чергового жесту на Херсонщині – Гуменюк
МЗС запросило президента Бразилії до України познайомитися з російською агресією
Єгипет передумав постачати ракети РФ і погодився надати боєприпаси Україні – WP
Владимир Путин и Абдель Фатталь эль-Сиси на саммите
Відео
Депортація дітей з Херсонщини — навіщо окупанти викрадають українських сиріт

Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге,  дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.

Ольга Чайко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь