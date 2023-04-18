Міністерство закордонних справ України запрошує президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілву безпосередньо приїхати до нашої країни, щоб побачити справжню сутність російської агресії.

Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

За його словами, Україна доволі ретельно спостерігає за зусиллями президента Бразилії з пошуку рішення для припинення війни.

Раніше президент Бразилії заявив, що війна – це нібито рішення, ухвалене двома країнами.

Лула да Сілва також звинуватив російського диктатора Володимира Путіна і заразом президента Володимира Зеленського у відсутності ініціатив задля припинення війни.

– Президент Путін не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну. Зеленський не робить жодних ініціатив, щоб зупинити війну. Європа і США продовжують робити свій внесок у продовження війни. Тому вони повинні сісти за стіл переговорів і сказати: Досить! – сказав Лула да Сілва під час свого візиту в Абу-Дабі.

У відповідь на такі заяви речник МЗС Олег Ніколенко зауважив, що пошук президентом Бразилії рішення щодо припинення війни не відповідає реальному стану речей, за яким жертва й агресор ставляться на однакові шальки терезів.

– А країни, які допомагають Україні захиститися від смертоносної агресії, звинувачуються в заохоченні війни, – наголосив представник МЗС.

За словами Олега Ніколенка, нема потреби Україну в чомусь переконувати, адже загарбницька війна йде на нашій землі і завдає невимовних страждань та руйнувань.

– Ми більш ніж будь-хто в світі прагнемо завершення російської агресії на основі Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, – заявив речник МЗС.

Крім того, Міністерство закордонних справ вкотре підтверджує запрошення Луїсу Інасіу Лулі да Сілві відвідати Україну, щоб зрозуміти справжні причини та сутність російської агресії та її наслідки для глобальної безпеки.

Раніше в українському Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, який вважає, що Україна могла б поступитись Кримом Росії, щоб покласти край війні.

Джерело : AFP

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