Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Зеленський про візит до Італії

У суботу, 13 травня, в межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з італійським лідером Серджо Маттареллою, а також з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Вони обговорили безпеку України, зокрема протиповітряну оборону.

– Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба, – сказав Зеленський на пресконференції з Джорджією Мелоні в Італії.

Він додав, що лідери двох країн також обговорили українську Формулу миру.

– Українська Формула миру — це 10 пунктів, які комплексно усувають загрозу миру, 10 конкретних кроків. Я хочу підкреслити, що одним із головних пунктів нашої Формули миру є повернення усіх українців, які перебувають у полоні. Усіх дорослих і дітей, які були силою депортовані на територію Російської Федерації, – зазначив Зеленський.

Повідомляється, що програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

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