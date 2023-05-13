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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба. Зеленський про візит до Італії

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У суботу, 13 травня, в межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський провів зустріч з італійським лідером Серджо Маттареллою, а також з прем’єркою Джорджією Мелоні.

Вони обговорили безпеку України, зокрема протиповітряну оборону. 

– Є дуже важливі рішення щодо захисту нашого неба, – сказав Зеленський на пресконференції з Джорджією Мелоні в Італії. 

Він додав, що лідери двох країн також обговорили українську Формулу миру. 

– Українська Формула миру — це 10 пунктів, які комплексно усувають загрозу миру, 10 конкретних кроків. Я хочу підкреслити, що одним із головних пунктів нашої Формули миру є повернення усіх українців, які перебувають у полоні. Усіх дорослих і дітей, які були силою депортовані на територію Російської Федерації, – зазначив Зеленський.  

Повідомляється, що програмою візиту також передбачена зустріч Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском.

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Італія, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Повітряні сили України
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