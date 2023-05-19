Вступ України в НАТО де-юре – це питання політичної волі – Резніков
Україна очікує від саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі влітку, “реального сигналу” про подальше майбутнє партнерство.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, під час виступу на Україно-американському форумі в п’ятницю, 19 травня.
– Коли ми говоримо партнерам, що ми очікуємо від саміту у Вільнюсі реального сигналу про подальше майбутнє партнерство, то йдеться не про режим “відкритих дверей”. Як каже наш президент Володимир Зеленський: “Нам відчинили двері 2008 року на Бухарестському саміті, тільки ніхто не знає, де ці двері”, – сказав він.
Резніков зазначив, що Україна зараз виконує функцію НАТО, “руйнуючи агресивну здатність Російської імперії”.
– Ми сьогодні зменшуємо їхній потенціал, як з точки зору людського потенціалу, так і технічного спорядження, – додав міністр та заявив, що Україна є “східним щитом НАТО” і “східним щитом країн Європи”.
Країни НАТО, на його думку, мають бути зацікавлені у спрямуванні своїх ресурсів щонайменше на підвищення обороноздатності України, як свого східного щита.
– Тому питання прийняття нас до НАТО де-юре – це питання політичної волі. Ми усвідомлюємо, що це не відбудеться на саміті у Вільнюсі до перемоги, але це має відбутися після перемоги однозначно, – заявив Резніков.
Глава оборонного відомства наголосив на необхідності появи нової архітектури безпеки у світі, зауваживши, що Будапештський меморандум не працює, попри всі гарантії.