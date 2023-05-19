Вступ України в НАТО де-юре – це питання політичної волі – Резніков

Україна очікує від саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі влітку, “реального сигналу” про подальше майбутнє партнерство.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, під час виступу на Україно-американському форумі в п’ятницю, 19 травня.

– Коли ми говоримо партнерам, що ми очікуємо від саміту у Вільнюсі реального сигналу про подальше майбутнє партнерство, то йдеться не про режим “відкритих дверей”. Як каже наш президент Володимир Зеленський: “Нам відчинили двері 2008 року на Бухарестському саміті, тільки ніхто не знає, де ці двері”, – сказав він.

Резніков зазначив, що Україна зараз виконує функцію НАТО, “руйнуючи агресивну здатність Російської імперії”.

– Ми сьогодні зменшуємо їхній потенціал, як з точки зору людського потенціалу, так і технічного спорядження, – додав міністр та заявив, що Україна є “східним щитом НАТО” і “східним щитом країн Європи”.

Країни НАТО, на його думку, мають бути зацікавлені у спрямуванні своїх ресурсів щонайменше на підвищення обороноздатності України, як свого східного щита.

– Тому питання прийняття нас до НАТО де-юре – це питання політичної волі. Ми усвідомлюємо, що це не відбудеться на саміті у Вільнюсі до перемоги, але це має відбутися після перемоги однозначно, – заявив Резніков.

Глава оборонного відомства наголосив на необхідності появи нової архітектури безпеки у світі, зауваживши, що Будапештський меморандум не працює, попри всі гарантії.

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