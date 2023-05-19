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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

До 70 тис. вбитими та пораненими: Резніков про втрати росіян на Бахмутському напрямку

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські підрозділи на Бахмутському напрямку щодня втрачають по батальйону.

Це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Українсько-американського форуму.

За його словами, загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими та пораненими.

Резніков наголосив, що Сили оборони України довкола Бахмута роблять надважливу справу – зменшують наступальний потенціал російського ворога і не дають окупантам просуватися на інших ділянках лінії фронту.

– За нашими оцінками, росіяни по батальйону в день там (під Бахмутом. – Ред.) втрачають, і продовжують це робити. Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих і поранених разом, – сказав міністр.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бої за Бахмут тривають. Росіяни стягнули туди більшість своїх резервів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що станом на 18 травня Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та здобули значні тактичні успіхи в районі Бахмута.

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Джерело: РБК-Україна
Бахмут, Війна в Україні, Олексій Резніков
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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