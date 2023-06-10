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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва

Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув до Києва з неанонсованим візитом, повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

– Ласкаво просимо до України, пане прем’єр-міністре Джастін Трюдо, – написав дипломат у Twitter.

Мельник показав фото зустрічі Трюдо на столичному залізничному вокзалі.

Welcome to Ukraine Mr. Prime Minister @JustinTrudeau pic.twitter.com/znK9DRYSCI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2023

ЗМІ пишуть, що разом із Трюдо до Києва приїхала віцепрем’єрка Христя Фріланд.

Він вже поспілкувався з українськими військовими на Михайлівській площі та поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Також планується зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

1 травня відбулася телефонна розмова Трюдо і Зеленського, під час якої вони обговорили оборонне співробітництво між Україною і Канадою, а також заходи для початку конфіскації російських активів.

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Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва

Джастін Трюдо, Канада, Київ, МЗС України, Україна-Канада
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