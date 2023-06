Прем’єр Канади Трюдо прибув до Києва

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо 10 червня прибув до Києва з неанонсованим візитом, повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

– Ласкаво просимо до України, пане прем’єр-міністре Джастін Трюдо, – написав дипломат у Twitter.

Мельник показав фото зустрічі Трюдо на столичному залізничному вокзалі.

Welcome to Ukraine Mr. Prime Minister @JustinTrudeau pic.twitter.com/znK9DRYSCI

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2023

ЗМІ пишуть, що разом із Трюдо до Києва приїхала віцепрем’єрка Христя Фріланд.

Він вже поспілкувався з українськими військовими на Михайлівській площі та поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Також планується зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau was seen on the streets of Kyiv today. pic.twitter.com/t8Uda5OFtu

— NOELREPORTS ???????? ???????? (@NOELreports) June 10, 2023