Нардепу Алєксєєву не вдалося обрати запобіжний захід, він не прийшов у суд
Народний депутат від Європейської Солідарності Сергій Алєксєєв не з’явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
Про це повідомляє пресслужба Личаківського районного суду Львова.
Саме сьогодні відбулося засідання, проте нардеп не прийшов, тому обрання запобіжного заходу перенесли на 3 липня.
За даними Офісу генпрокурора, народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підозрюється у заволодінні $50 тис. громадянина Німеччини.
Ці гроші мали піти на “зв’язки в суді”, щоб там скасували рішення про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.
Співробітники СБУ зафіксували отримання нардепом $20 тис., а потім викрили його на одержанні другого “траншу” – $30 тис.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв