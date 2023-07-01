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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нардепу Алєксєєву не вдалося обрати запобіжний захід, він не прийшов у суд

Алєксєєв
Фото: УНІАН

Народний депутат від Європейської Солідарності Сергій Алєксєєв не з’явився на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба Личаківського районного суду Львова.

Саме сьогодні відбулося засідання, проте нардеп не прийшов, тому обрання запобіжного заходу перенесли на 3 липня.

За даними Офісу генпрокурора, народний депутат України, голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підозрюється у заволодінні $50 тис. громадянина Німеччини.

Ці гроші мали піти на “зв’язки в суді”, щоб там скасували рішення про відмову в наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ зафіксували отримання нардепом $20 тис., а потім викрили його на одержанні другого “траншу” – $30 тис.

Європейська солідарність, СБУ, Суд
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