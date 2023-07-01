Нардепу Алексееву не удалось избрать меру пресечения, он не пришел в суд

Народный депутат от Европейской Солидарности Сергей Алексеев не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Лычаковского районного суда Львова.

Именно сегодня состоялось заседание, однако нардеп не пришел, поэтому избрание меры пресечения перенесли на 3 июля.

По данным Офиса генпрокурора, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам деятельности органов правопорядка комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности подозревается в завладении $50 тыс. гражданина Германии.

Эти деньги должны были пойти на “связи в суде”, чтобы там отменили решение об отказе в предоставлении иностранцу статуса беженца.

Сотрудники СБУ зафиксировали получение нардепом $20 тыс., а затем разоблачили его на получении второго “транша” — $30 тыс.

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