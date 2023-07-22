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Політика
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Родини держслужбовців можуть зобов’язати жити в Україні під час війни

Родини держслужбовців можуть зобов’язати жити в Україні під час війни
Фото: УНІАН

Очільник фракції Слуги народу у Верховній Раді України Давид Арахамія вважає, що потрібно запровадити в закон про державну службу нову норму для всіх чиновників, яка стосується їхніх родин.

Так, Арахамія ініціював анонімне опитування у месенджері Telegram з питанням до українців, чи мають всі держслужбовці мають утримувати свої родини в Україні під час війни.

Він запитав, чи має ця норма бути в законі про держслужбу під час війни. Підписники каналу можуть висловити згоду або незгоду з цією пропозицією. Запропоновано два варіанти відповіді:

  • погоджуюсь;
  • не погоджуюсь – це не стосується роботи на держслужбі.

Станом на 23:10, в опитуванні взяли участь понад 32 тис. акаунтів. Близько 63% згодні з тим, що всі держслужбовці мають утримувати свої родини в Україні під час війни, проте 37% опитаних не погоджуються з цією пропозицією.

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Родини держслужбовців можуть зобов’язати жити в Україні під час війни

Війна в Україні, Верховна Рада, Воєнний стан, Давид Арахамія, Депутати Верховної Ради, Народний депутат, Політики, Сім’я, чиновник
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