Завдали 1 млн грн збитків на облаштуванні шкіл: у Києві судитимуть посадовців

У Києві судитимуть посадовців Шевченківської РДА та підрядників, які наживалися на облаштуванні укриттів у школах та дитячих садочках та завдали збитків на 1 млн грн.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Судитимуть начальника та двох заступників начальника управління освіти Шевченківської районної держадміністрації у Києві, а також двох підприємців.

Їх обвинувачують у розтраті бюджетних коштів та підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів у 54 дитячих навчальних закладах Шевченківського району на суму понад 3,7 млн грн.

Договір із постачальником уклали попри те, що пропозиція постачальника щодо вартості меблів значно перевищувала ринкову. Це призвело до безпідставного перерахування зі столичного бюджету коштів на суму понад 1 млн грн.

На час досудового розслідування підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді застави на суму від 300 тис. грн до 1 млн грн. На майно фігурантів накладено арешт.

Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Джерело : Прокуратура Києва

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