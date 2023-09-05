Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник

Верховна Рада підтримала відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Призначення Рустема Умєрова на цю посаду відбудеться на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців, 4 – були проти, 11 – утрималися.

Перед цим Резніков на засіданні відзвітував перед Верховною Радою.

Головне з виступу Резнікова:

Військова допомога досягла $100 млрд.

За пів року зробили запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тис. шоломів. Поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми.

На озброєння прийнято більше 200 зразків західної зброї.

Час прийняття в експлуатацію скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів.

Прийнято в експлуатацію більше 30 моделей українських дронів.

Не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому ми зараз є.

Агенція по ресурсному забезпеченню має показати результати у жовтні.

Відбувається реформа ВЛК.

Зі свого боку народні депутати поставили Резнікову питання щодо скандальних закупок (курток, яєць).

– Це все фейкові історії, надумані історії, і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів, – сказав він.

Резніков одразу отримав наступне запитання: “А що тоді заступники та директори департаментів роблять у СІЗО?”.

На що була дана відповідь: “Існує принцип невинуватості – тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду”.

Нагадаємо, що вчора, 4 вересня, Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

А 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зміни керівника Міноборони та назвав Умєрова наступником Резнікова.

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