Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
У Польщі закрили найбільший у країні центр прийому українських біженців: названо причину
На Київщині знайшли мертвим 4-річного хлопчика: що відомо
Коли очікуються перші заморозки в Україні: синоптик назвав дати
Рятували собаку з вигрібної ями. У Кропивницькому загинуло подружжя
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Верховна Рада підтримала відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Призначення Рустема Умєрова на цю посаду відбудеться на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців, 4 – були проти, 11 – утрималися.

Перед цим Резніков на засіданні відзвітував перед Верховною Радою.

Головне з виступу Резнікова:

  • Військова допомога досягла $100 млрд.
  • За пів року зробили запаси 200 тис. бронежилетів, 150 тис. шоломів. Поставили 1,5 млн зимової форми, 2 млн літньої форми.
  • На озброєння прийнято більше 200 зразків західної зброї.
  • Час прийняття в експлуатацію скоротився з 2-3 років до 3-4 тижнів.
  • Прийнято в експлуатацію більше 30 моделей українських дронів.
  • Не всі країни НАТО досягли того рівня, на якому ми зараз є.
  • Агенція по ресурсному забезпеченню має показати результати у жовтні.
  • Відбувається реформа ВЛК.

Зі свого боку народні депутати поставили Резнікову питання щодо скандальних закупок (курток, яєць).

 – Це все фейкові історії, надумані історії, і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів, – сказав він.

Резніков одразу отримав наступне запитання: “А що тоді заступники та директори департаментів роблять у СІЗО?”.

На що була дана відповідь: “Існує принцип невинуватості – тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду”.

Читайте також
Міноборони оприлюднило ціни на продукти для ЗСУ після “харчового” скандалу
Міноборони України

Нагадаємо, що вчора, 4 вересня, Комітет Верховної Ради з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

А 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зміни керівника Міноборони та назвав Умєрова наступником Резнікова.

Верховна Рада, звільнення, Міноборони, Олексій Резніков
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Рада звільнила Умєрова з посади голови Фонду держмайна
Рустем Умєров
Новим головою АМКУ призначать Павла Кириленка – Арахамія
Павло Кириленко - голова Донецької ОВА
Відставка Резнікова та звільнення Умєрова: у Раді зареєстровано проєкти постанов
Верховна Рада
Воллес про відставку Резнікова: Без вас ми не розблокували б міжнародну підтримку
Резніков і Воллес
Скасування відстрочки від призову для студентів після 30 років: в Раду внесли законопроєкт
шеврон ЗСУ
Ігри
Відео
Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
Дрон-розвідник та дрон-бомбардувальник: український виробник вражає
Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (05.09.2023)
Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (04.09.2023)
Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (04.09.2023)
Рада підтримала звільнення Резнікова з посади міністра оборони: про що відзвітував ексочільник
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь